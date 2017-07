belmondomc 19 minut temu 0

Matko, co za głupoty. Kobiety w Polsce mają dużo więcej praw niż mężczyźni (socjalnych, kulturowych i chyba każdych innych). Nie rozumiem, czemu w Polsce mają odbywać się demonstracje przeciwko Trumpowi. Po co polska partia organizuje takie pierdoły? To nie nasza broszka.



Też problemy wymyślają te feministki: wybory miss, nie takie zespoły, nie taki serial. To niech nie biorą udziału w wyborach miss, nie chodzą na te koncerty. Niby takie zwolenniczki równouprawnienia, a bilety na koncerty dla facetów droższe. Nie walczą też o zrównanie wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet. Nie walczą o to przysłowiowe niemal zejście kobiet do kopalń.



Wiecie co? Kiedyś myślałem, że feminizm ma jakąś rację bytu, ale jak patrzę na poczynanie feministek, to dochodzę do przekonania, że to całkowita głupota, a feministki to nie są do końca zdrowe umysłowo kobiety.



Kiedyś myślałem, że warto głosować na Razem, ale po takich akcjach jak ta, ja swego głosu im nie oddam.