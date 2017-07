3744mokka pół godziny temu 0

Czarowanie kotka przy pomocy młotka. Polska pisowska ma ambicje stania się Moczarstwem trójmorskim. Ha,ha. Idiotyczny pomysł podobny do pomysłu Pisłudzkiego, który zakończył się bitwą pod Warszawą. Zamiast rozwijać gospodarkę, nowoczesne technologie źródła energii odnawialnej bawią się kretyni Pisowscy w wielką politykę skierowaną przeciw UE. Gorliwie i non stop odcinają gałęź na której siedzą. Do pomocy wykombinowali jeszcze jednego nawiedzonego Trumpa, który w ma w d.... praworządność, demokrację i dla którego UE to jakieś fanaberia. On by wolał mieć taką władzę jak Putin co doskonale pasuje do marzeń naszego Kurdupla. Wypowiedzenie przez USA umowy w sprawie redukcji emesji CO2 jest dobitnym dowodem z jakim debilowatym prezydentem USA mamy do czynienia. On chyba czytał tylko notowania giełdowe i wiadome kolorowe rozbierane pisemne. W USA na całe szczęście jeszcze są ośrodki władzy politycznej, które hamują zapędy tego Macadora ale w Polsce PiS demoluje konsekwentnie struktury demokarytzczne dążąc razem z Kościołem do państwa totalitarnego podobnego jak hiszpańska dyktatura Franca.