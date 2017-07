przedsiebiorca_msp godzinę temu 0

Breżniew przyjeżdżający na zjazd PZPR ... POP (podstawowe organizacja partyjne) wysyłają swoich delegatów na spotkanie z umiłowanym przywódcą ZSRR; na stadionie X lecia Wojsko Polskie oraz zaprzyjaźnione siły Wojsk Układu Warszawskiego zapraszają mieszkańców Warszawy (wybranych) na piknik z tradycyjną grochówką (no i towarami extra), Sekretarze Partii Komunistycznych zaprzyjaźnionych krajów będą również gościć na zjeździe na którym to zostanie ogłoszone posłanie o przewodniej roli Partii oraz jak zawsze zapewnienie o walce o pokój... ZARAZ: to nie to spotkanie?