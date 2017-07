2 ZDJĘCIA Plakat witający Donalda Trumpa na Placu Krasińskich, zrobiony przez uczestników protestacyjnego miasteczka namiotowego pod Sądem... (Plakat witający Donalda Trumpa na Placu Krasińskich, zrobiony przez uczestników protestacyjnego miasteczka namiotowego pod Sądem Najwyższym (fot. Czarek Sokołowski/AP))

Dziś Polska leży już bardziej w Trójmorzu niż Unii. Przed Rosją ma chronić ją słowo Trumpa, przed Niemcami - polsko-chorwacka myśl geopolityczna, animująca sojusz antyzachodnich resentymentów. Dla Trumpa taki podział UE to prezent. Można się spodziewać, że poprze tę inicjatywę, choćby po to, by zrobić na złość Brukseli, pokazać Macronowi, że może mu popsuć europejską reanimację.