– Faktycznie prokuratura wystąpiła do firm ubezpieczeniowych o informację w tej sprawie – mówi Maciej Załęski, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Po co? – To standardowe czynności, chodzi o pełne wyjaśnienie tej kwestii – przekonuje. Prokurator Załęski nie chce powiedzieć, czy tę właśnie kwestię pominięto, gdy śledczy badali sprawę po raz pierwszy, zaraz po śmierci Jolanty Brzeskiej w marcu 2011 roku. Gdy jej ciało znaleziono w Warszawskim lesie, prokuratura postawiła tezę, że to samobójstwo.

W taką wersję wydarzeń nie wierzyła ani córka, ani przyjaciele i znajomi zamordowanej z Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorskiego,...