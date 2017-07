23 ZDJĘCIA Tablica na 'łuku półtryumfalnym' (MIECZYSŁAW MICHALAK)

Saperzy a to zakopywali, a to zrzucali z helikopterów ładunki wybuchowe, by wysadzić wały na Odrze w Łanach. Ale mieszkańcy wiosek przy wałach nie dopuścili do ich zalania. A potem żyli z piętnem tych, którzy nie poświęcili się dla ratowania Wrocławia.