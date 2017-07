bardzospokojny 26 minut temu 0

Te wszystkie Trójfantazje i Międzybaśnie w Niedorzeczu Wisły to zabawa w harcerzy i partyzantów w lesie, do przyjścia leśniczego, który dzieciaczki z lasu powyrzucał.

A kto będzie tym leśniczym?



Otóż karty są już rozdane, bo za trzy miesiące Merkel wygrywa w Niemczech a Macron musi pójść na niemieckim pasku, bo potrzebuje niemieckiej kasy na swoje reformy.

I ją dostanie. A po wyjściu Brytanii z Europy do tandemu niemiecko-francuskiego dołączy koalicja chętnych, czyli większość Unii, która pójdzie w dawno zaplanowanym kierunku – Stanów Zjednoczonych Europy USE (United States of Europe).