Jacek Harłukowicz: Zapowiada pani, że swój program wyborczy, który dopiero ma powstać, napisze pani razem z mieszkańcami Wrocławia. Jak miałoby to wyglądać w praktyce?

Alicja Chybicka: Praktyka już się dokonuje. Nie dalej jak wczoraj spotkałam sąsiada. Podczas rozmowy przekonywał mnie do reanimowania we Wrocławiu transportu wodnego. Prosił, by wpisać taki postulat do programu. To oczywiście jedna z propozycji, która pokazuje, jak kreatywni są wrocławianie i jak ciekawe będą konsultacje programu.

O problemach Wrocławia będę rozmawiała z mieszkańcami podczas organizowanych cyklicznych konsultacji, które wystartują już w lipcu. Chcę słuchać mieszkańców i wpisywać do programu ich rozwiązania. Oczywiście nie wszystkie, ale te realne i możliwe do realizacji na pewno tak....