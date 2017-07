Pentagon, który w pierwszej chwili ocenił, że północnokoreański pocisk był średniego zasięgu, szybko zmienił zdanie. Jego rzeczniczka Dana White potwierdziła wczorajszego wieczoru, że była to międzykontynentalna rakieta balistyczna (ICBM).

– To przełom w północnokoreańskim programie budowy broni masowego rażenia – przyznają amerykańscy naukowcy.

Sankcje nie powstrzymały Korei Północnej

Pocisk typu Hwasong-14, który spadł wczoraj do Morza Japońskiego, to rakieta, nad którą reżim pracuje od lat. Jej lot na wysokości 2,8 tys. m trwał 37 minut - gdyby spłaszczyć jego trajektorię, doleciałaby do Alaski...