Planowany park Kokoszili (mong. Hoh Xil, tyb. Aczen Gangjap) wraz ze strefą buforową miałby mieć powierzchnię 60 tys. km2, co czyniłoby go jednym z największych na świecie. Wykreślono go na terenach leżących między trzema już istniejącymi rezerwatami, w których Tybetańczycy nie mogą uprawiać ziemi ani wypasać zwierząt. Władze chińskie nazywają je „bezludnymi”, ale koczownicy zamieszkują je od tysięcy lat...