Kilka dni temu miasta Unii Metropolii Polskich zadeklarowały, że są wspólnie w stanie wypracować kulturę przyjęcia migrantów i czynić miasta otwartymi i integrującymi. Prezydent Katowic Marcin Krupa odmówił podpisania deklaracji.

Najpierw twierdził, że nikt z nim tego dokumentu nie konsultował, sugerował, że inni prezydenci mogli nie wiedzieć, co podpisują i mówił, że to podważa sensowność istnienie UMP. Dopiero później prezydent sprawdził fakty w tej sprawie. Nikt go nie pominął. A jak już, to jego współpracownicy...