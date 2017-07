15-letni Junaid Khan wracał z bratem pociągiem do swojej rodzinnej wioski w północnoindyjskim stanie Harijana, kiedy otoczyła go grupa mężczyzn. Został przez nich oskarżony, że wiezie wołowinę na iftar – posiłek spożywany po zachodzie słońca w okresie ramadanu, świętego miesiąca postu obchodzonego przez muzułmanów. Dla hinduisty, to rzecz nie do wybaczenia, bo jego religia nakazuje otaczać krowy opieką. Mężczyźni za pomocą pięści i noży sami wymierzyli sprawiedliwość. Chłopiec nie przeżył.

