No i czy nie jest to popie dolone państwo? Sąd stwierdza naruszenie prawa ale nie dochodzi do cofnięcia transakcji. Nikt za nic nie odpowiada. Macierewicz niszczy wywiad, Skarb płaci odszkodowania Macierewicz nadal rządzi. NIK stwierdza grube nieprawidłowości w różnych sprawach ale nic to nie zmienia, nikt za nic nie odpowiada. Pseudokomornik posprzedawał traktory niewinnych ludzi, dopiero teraz okazał się winny a ludzie nadal pewnie bez sprzętu. I małe sprawy: na ulicy Ślężnej we Wrocławiu vis a vis okien komendy Policji stoi zakaz zatrzymywania się i postoju - na chodniku stoją zaparkowane auta. I co? I nic.