alakyr1 pół godziny temu 0

No chwila, a co w tym dziwnego że publiczne, podkreślam - pieniądze z naszych podatków ma rozdzielać i kontrolować ich wydatkowanie rząd? Może czas odwrócić tok myślenia, do teraz NGOsy zgłaszały swoje pomysły i dostawały kasę, może lepiej kiedy rząd ogłosi problemy z którymi sobie nie radzi i chce je przekazać NGOsom.

Po drugie, NGOsy mają nieograniczoną możliwość pozyskiwania środków niepaństwowych, proszę z nich korzystać, tak dzieje się na zachodzie. Kto powiedział że NGOsy ma utrzymywać państwo?