Donald Trump na szczycie NATO w Brukseli nie zadeklarował przywiązania USA do artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego (o obowiązku wzajemnej obrony), choć naciskali na to jego doradcy i taki był pierwotny tekst przemówienia. Natomiast na szczycie grupy G7 na Sycylii nie pozwolił się przekonać do porozumienia paryskiego na temat?walki z globalnym ociepleniem. I parę dni po powrocie z Europy – wbrew poradom m.in. szefa dyplomacji Rexa Tillersona – ogłosił, że USA wycofują się z tej ugody.

Choć słowa o artykule 5 padły potem na jednej z konferencji prasowych Trumpa w...