Dla mężczyzn, którzy nie chcą jeszcze zakładać rodziny i mieć dzieci, to stara jak świat linia obrony: nie mam potrzeby się śpieszyć. Niejedna męska gwiazda kina, rocka czy inna słynna postać udowodniła, że dzieci może mieć w każdym wieku. Nawet podeszłym. To kobietom bije biologiczny zegar płodności, to one muszą się spieszyć.

Otóż nie tylko.

Jak dowodzi najnowsze badanie przeprowadzone przez dr Laurę Dodge z Beth Israel Deaconess Medical Center i Harvard Medical School w Bostonie szanse spłodzenia dziecka także maleją wraz z wiekiem mężczyzny.

Wyniki badania ogłoszono na spotkaniu Europejskiego Towarzystwa Rozrodu i Embriologii Człowieka w Genewie.

Naukowcy od dawna wiedzą, że szanse kobiety na poczęcie naturalnie dziecka...