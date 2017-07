1 ZDJĘCIE Siódmy protest w Puszczy Białowieskiej (Fundacja Dzika Polska)

W leśnictwie Topiło we wtorek rano (4.07) rozpoczęła się blokada ciężkiej maszyny do wycinki drzew (harwestera). To już siódme takie zatrzymanie w Puszczy Białowieskiej. Aktywiści protestują m.in. pod hasłem: "Nasze dziedzictwo nie jest na sprzedaż". Kierują apel zwłaszcza do obradujących na szczycie UNESCO w Krakowie.