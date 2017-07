2 ZDJĘCIA Środowiska lewicowe podczas marszu pustych garnków - transparenty Komunistycznej Partii Polski, maj 2011 (Fot. Wojciech Olkuśnik / Agencja Gazeta)

Prokuratura Krajowa pracuje nad wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją działalności Komunistycznej Partii Polski. - To, co robi PiS, to jest totalitaryzm: jedna partia, jeden wódz, jedna religia - ripostuje Krzysztof Szwej, przewodniczący KPP.