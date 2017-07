1 ZDJĘCIE Plakat reklamujący przemówienie Donalda Trumpa w Warszawie (fot. Czarek Sokołowski/AP) (Plakat reklamujący przemówienie Donalda Trumpa w Warszawie (fot. Czarek Sokołowski/AP))

Donaldowi Trumpowi wizyta w Warszawie ma posłużyć do poprawy wizerunku w Europie po nieudanych podróżach do Brukseli i Włoch. Polskie władze pilnują, by nie zetknął się z krytyką.