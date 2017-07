zdradzonywnocy pół godziny temu 0

Jak załatwić przeciwnika? Obrzucić ekskramentami, a zawsze się coś przylepi. Według PISS zawsze za wszystko co było zawsze odpowiadał aktualny szef rządu. Jakby to była jakaś kilkutysięczna gmina czy inne sołectwo. To ja mam pytanie, kiedy prezes/ówczesny premier będzie grillowany za potwierdzone wyrokiem sądu bezprawne działania CBA pod wodzą tych, jak im tam... Kamińskiego i Ziobry, których jak dotąd nikt legalnie nie podważył. Przecież jako premier za to odpowiada.