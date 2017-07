azon123 pół godziny temu 0

Z artykułu wynika jasno, że Europa zachodnia pada ofiarą własnej ideologii praw człowieka. Bardzo łatwo było bowiem głosić piękne hasła o prawach ogółu ludzi do wyboru miejsca zamieszkania, robi się znacznie gorzej, gdy mieszkańcy ubogich części globu potraktowali je poważnie i masowo chcą osiedlić się na terenie Unii Europejskiej. A sama Afryka to 1,2 mld mieszkańców, czyli 3 razy tyle co mieszka obecnie ludzi w Europie zachodniej. A Azja? Bangladesz 160 mln mieszkańców, Pakistan 200 mln i wiele innych ubogich krajów.

Fala będzie płynęła nieprzerwanie do czasu, gdy UE nie zawrze podobnych umów jak z Turcją ze wszystkimi sąsiednimi krajami.