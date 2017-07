Jak pisaliśmy w „Wyborczej”, rządowy projekt uszczelnienia abonamentu RTV (na media publiczne miałby płacić każdy, kto ma kablówkę lub dostęp do platformy cyfrowej) został przez PiS zamrożony. Partia uznała, że może on oznaczać za wysokie koszty polityczne. Byłby to dodatkowy wydatek 270 zł...