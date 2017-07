Czy w Moskwie zauważyli, że Donald Trump zaczyna swą podróż do Europy na piątkowy szczyt G20 od Warszawy?

Andrej Kolesnikow: Jeśli chodzi o marszruty przywódców, to mamy coś bardziej podnoszącego Rosjan na duchu. Przez Moskwę jedzie do Brukseli Xi Jinping. A to można przedstawić jako zapowiedź tego, że dwa wielkie mocarstwa, Chiny i Rosja, będą na spotkaniu światowych potęg mówić jednym głosem.

Warszawska uwertura Trumpa nie ma więc znaczenia?

