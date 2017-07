1 ZDJĘCIE Słońce (123rf)

To nic niezwykłego, tak się dzieje co roku o tej porze. Na początku XVII wieku Johannes Kepler odkrył, że planety poruszają się po orbitach w kształcie elipsy, a nie okręgu. Dzisiaj o godzinie 22.11 naszego czasu Ziemia znajdzie się w aphelium, czyli w tym punkcie swojej orbity, który jest najdalszy od Słońca. W tej części swojej eliptycznej orbity, co ustalił także Kepler, nasza planeta porusza się najwolniej.