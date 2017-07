Wśród sygnatariuszy deklaracji, która wzburzyła Jacynę-Witt, jest prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

W poniedziałek grupa miejska OdNowa (tak nazywał się kiedyś klub w radzie miasta, do którego należała MJW) zorganizowała pod Pomnikiem Czynu Polaków konferencję prasową, której głównym punktem było odczytanie listu do premier. Małgorzata Jacyna-Witt i jej ludzie domagają się od Beaty Szydło „podjęcia w stosunku do nich (prezydentów miast) stosownych...