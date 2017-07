W Poznaniu mieszka na stałe ok. 500 muzułmanów. Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe działa na Łazarzu przy ul. Biedrzyckiego od 2005 roku. Jest tam meczet, a właściwie niewielka sala do modlitw, i muzeum islamu. Szefem centrum jest Marokańczyk Youssef Chadid, który mieszka tam z żoną. Do Poznania przyjechał w 1994 roku.

