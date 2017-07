orm_embar godzinę temu 0

Dobra publikacja w Nature (znam osobiście niektórych autorów :-)), nieźle tu opisana. Konkluzja: kiedy już w płodzie powstaną komórki dendrytyczne (a dzieje się to pomiędzy 9 a 14 tygodniem ciąży), to aktywnie chronią płód przed aktywnością komórek odpornościowych matki, prowokując powstawanie regulatorowych (hamujących) limfocytów T. Pytanie za milion: co zapobiega immunologicznemu atakowi na płód w tygodniu od 0-9(14)? Antygenowo-obca jest już zygota....