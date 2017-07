4 ZDJĘCIA Żubry w pokazowej zagrodzie w Pszczynie (Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta)

- Żubr z probówki jest ratunkiem dla tego gatunku - mówi prof. Anna Maria Duszewska, która po trzech latach badań jako pierwsza na świecie otrzymała zarodek żubra in vitro. - To, co robię, jest nieprawdopodobnie czasochłonne i niesie ogromne ryzyko.