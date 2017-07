alexa 7 minut temu 0

To nie Syryjczycy gnają na łodziach do Europy, tylko Afryka. a to są przede wszystkim uchodźcy ekonomiczni. Których nikt nie potrzebuje ani tu ani tam. A poza tym, Eminencjo, oni nie wierzą w Chrystusa tylko w Mahometa. To dlaczego nie gnają do bogatych krajów muzułmańskich, wszak ta sama religia, ta sama mentalność no i ogromne pieniądze w bankach. Ze, co, że ich tam nie chcą, Syryjczyków zresztą też? Bo boją się, jak Arabia Saudyjska, o swoją tożsamość narodową? A dlaczego my mamy się nie bać? Finlandia przyjęła przed laty 100 uciekinierów z Afryki Północnej, teraz ta grupka rozmożyła się do 36 tys i mnoży dalej w tempie zastraszającym. I nie integruje. Czy my chcemy tego samego? Wartości chrześcijańskie to sfera ideologii a cała reszta to rzeczy przyziemne i dotyczą każdego Kowalskiego.