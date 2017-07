Justyna Suchecka: Średnie wyniki z egzaminów maturalnych z niektórych przedmiotów dodatkowych (na poziomie rozszerzonym) są naprawdę złe: np. z geografii średnio 31 proc. punktów, z WOS – 26 proc.

dr Marcin Smolik: Obecna podstawa programowa z WOS na poziomie rozszerzonym to przedmiot rozważań głównie teoretycznych, zawierający elementy ekonomii, teorii prawa, podstaw socjologii itd. Być może jest po prostu zbyt obszerna, by ją ogarnąć w półtora roku. Być może przyczyną jest również to, że WOS był przez długi czas postrzegany jako przedmiot łatwy...