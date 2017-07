piciu600 9 minut temu 0

Do komisji Jakiego trzeba było, wzorem PSL-u, delegować osobę nie będącą czynnym politykiem.

Medialne hasła o "głosie Ratusza" na komisji, to kolejna pisia wersja narracji, przejęta przez niezależne (jeszcze) media. Nikt, kto nie jest świadkiem wezwanym przez komisję, nie dostanie prawa głosu. Jeśli już, to należy porównać podejście obu działających komisji, ds AG i reprywatyzacyjnej. Ambergoldowa, prowadzona przez kogoś, kto w szkole był uczony jak powinno śledztwo teoretycznie wyglądać, chce przesłuchać szefa na końcu, reprywatyzacyjna, prowadzona przez hobbystę, chce od szefa zacząć.:- ))