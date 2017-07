W budynku szpitala przy ul. Lutyckiej (szpital ma kilka lokalizacji) mieści się ok. 600 łóżek. Działa tu jednak tylko jedna komora chłodnicza – coś w rodzaju lodówki z regałami – przystosowana do przechowywania ciał zmarłych pacjentów. Znajduje się w prosektorium i może pomieścić sześć ciał. To co najmniej dwa razy za mało.

Zwłoki pacjentów w workach trafiają więc najczęściej do dwóch innych pomieszczeń w podziemiach szpitala. Ciała układa się tu na wózkach. Ale tu też brakuje miejsca...