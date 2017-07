10 ZDJĘĆ Open'er Festival 2017, dzień czwarty. Fani na koncercie Dua Lipa (RENATA DĄBROWSKA)

Niezapomniane koncerty Foo Fighters, Moderata czy Taco Hemingwaya? Owszem, ale to nie wszystko. Z tegorocznego Open'era zapamiętam też mocne spektakle, świetne wystawy, rekordowe zainteresowanie NGO-sami i wspaniałą atmosferę. Wszystko to w kontrze do przygnębiającej pozafestiwalowej rzeczywistości.