saviour 27 minut temu 0

LUDZIEE, OTWÓRZCIE OCZY Z KOLAN OD MORZA DO MORZA!!!

ZMIANA KLIMATU TO WYMYSŁ GW I TW24 i FILIPA CHAJZERA!! POMYŚLCIE TYLKO!! WCZORAJ ZAPYTAŁAM SONSIATKĘ CZY WIERZY W GLOBALNE OCIEPLENIE, A ONA MACHNĘŁA RĘKĄ I POWIEDZIAŁA 'AAA TAM, ŻYDY WYMYŚLAJĄ, NIECH LEPIEJ SIĘ JEWROPA ZAJMIIE TYSIĄCAMI HELIKOPTEROW PEŁNYCH UCHODŹCÓW, KTÓRE CODZIENNIE LATAJĄ I GWAŁCĄ NIEMKI W SYLWESTRA NA PLACU PIGALLE".

WIDZICIE?? MÓWIŁAM WAM, ŻE TO OSZUSTWO!!!

BEATA RATUJ!!!!11