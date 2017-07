Piotr Moszyński: Mówi się, że utrzymuje pan bliskie kontakty z prezydentem Emmanuelem Macronem, który jasno opowiada się za nadaniem Europie nowego rozpędu. Jak to zrobić?

Sandro Gozi: Myślę, że Macron będzie znakomitym prezydentem. Jest kompetentny i zdeterminowany, a do tego ma mocną legitymację polityczną. Wybory wygrał, prowadząc kampanię wokół kwestii europejskich. Im szybciej będzie reformować Francję, tym bardziej będzie wiarygodny w staraniach, by uruchomić proces odbudowy Europy. To jest pilna sprawa i Włochy będą po jego stronie.