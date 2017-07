PRZEMYSŁAW GULDA: Skąd się biorą tak negatywne reakcje Polaków wobec wszelkich obcych?

ZIAD ABOU SALEH, socjolog, pochodzi z Syrii, od 35 lat mieszka w Polsce: – W żadnym wypadku nie można mówić o niechęci wszystkich Polaków do przedstawicieli wszystkich innych kultur i narodów. Polacy w codziennych relacjach nie mają okazji do rzeczywistego zetknięcia się z odmiennością kulturową. Do tego dochodzi zatroskanie codziennymi problemami, natężenie stresów zawodowych i rodzinnych, subiektywnie niezadowalający standard życia oraz poczucie braku perspektyw. Często towarzyszy temu przeświadczenie, że nasza sytuacja finansowa pogorszyła się przez obcych. Znaczenie mają zapewne także niepokoje wynikające z narastającej w Europie bezradności wobec imigrantów. To wszystko prowadzi wielu Polaków do...