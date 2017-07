Na wystawie „Refugees. Images of the Unseen” prezentowane są zdjęcia dokumentujące warunki życia w obozach dla uchodźców i nielegalnych obozowiskach rozbijanych w całej Europie. Autorem zdjęć jest fotoreporter Omar Marques, a aranżację i koncepcję opracowała Natalia Wiernik, artystka i kuratorka. Co ciekawe, na zdjęciach nie ma żadnych wizerunków samych uchodźców...