Demokracja i wolny wybór władz to dobra rzecz . Pod warunkiem jednak , by każdy człowiek wybierał świadomie . Nie pozwalając się omotać i ogłupić populistycznym hasłom . Ale tak niestety nie jest . Do demokracji każde społeczeństwo musi dorosnąć .

Nie wiem , czy w krajach zachodnich i USA istnieje prawdziwa demokracja skoro dzieje się w nich to samo , co w Polsce .

A odnośnie Jarosława Kaczyńskiego ,to zachowuje się gorzej od moich psów . Gdy jeden z nich zdobędzie kość ,to z początku kierując się instynktem warczy na inne . Ale jak mu powiem " daj też temu ,czy tamtemu " ,to pozwoli ją sobie odebrać i nie sprzeciwia się temu że dostanie tylko kawałek z rozrąbanej zdobyczy . Demokracja też nakazuje Kaczyńskiemu ...........podziel się zdobyczą z innym . Ale ten nie odda . Bawi się jak kot swą zdobyczą by w końcu ją zabić . Pewnie dlatego jest właścicielem kota a nie psa . Zbieżność charakterów .