W lutym cała Polska dowiedziała się, że 52-letni Stanisław Piechula, burmistrz Mikołowa, zakochał się w swojej asystentce. Przyznał się do tego na Facebooku. „Chciałbym przebywać z Aleksandrą non stop, a będąc biologiem z wykształcenia, wiem, że biochemia zakochania dodaje mi niesamowitej energii do pracy i w życiu” (...). „Wysoka dopamina w mózgu i...