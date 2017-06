1 ZDJĘCIE Proces rolników w szczecińskim sądzie przy ul. Mickiewicza (CEZARY ASZKIEŁOWICZ)

Osiem lat rządów PO-PSL doprowadziło do wyprowadzenia wielu gruntów rolnych do spółek z obcym kapitałem, dopiero PiS zrobił z tym porządek - główny oskarżony w procesie grupy przestępczej "ustawiającej" przetargi na sprzedaż państwowej ziemi wprowadził do kryminalnego procesu wątki polityczne.