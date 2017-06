Za głosowało 393 posłów, 226 było przeciw. To głównie chadecy ze swoją przywódczynią, kanclerz Angelą Merkel na czele. – Uważam małżeństwo za związek mężczyzny i kobiety – mówiła po głosowaniu, uzasadniając swój wybór. Ale te słowa to jej kolejny polityczny manewr. Przecież bez niespodziewanej zgody Merkel do dzisiejszego głosowania w parlamencie w ogóle by nie doszło...