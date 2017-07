Rozmowa ze

Stefanem Niesiołowskim,

politykiem, profesorem nauk przyrodniczych

Elżbieta Sokołowska: Jest takie powiedzenie, że historia kołem się toczy. Nie ma pan wrażenia, że to koło stało się mniejsze i coraz szybciej się kręci? Świat znowu się dzieli, rządzący łżą, patrząc nam w oczy, a znacząca część społeczeństwa po prostu stara się przeczekać i przeżyć.

Stefan Niesiołowski: – Kiedyś nie spodziewałem się, że Polska odzyska wreszcie niepodległość, i że znajdzie się sposób na to, by wojska sowieckie opuściły nasz kraj. Ale kiedy to się już stało, ten cud 4 Czerwca 1989 roku, porównywalny do cudu Listopada 1918 roku, wydawało mi się, że to jest tak upragnione przez Polaków, tak...