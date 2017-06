czesio pół godziny temu 0

I tak ma być. Ludzie nic nie poradzą na to, że się tacy urodzili. Nie wtrącam się w ich życie, ale jak ktoś ma być z tego powodu szczęśliwy, choćby jedna para, to jestem milion razy za. Sam mam gromadkę dzieci i dopóki nie są dorosłe, to nie wiem jakie będą, domyślam się, a na wszelki wypadek wolałbym, żeby miały możliwość wyboru i niestety z tego i różnych innych powodów musiałem się wyprowadzić z Polski.