– Nie będę z siebie robił głupka i kręcił. To prawda, że od kilku miesięcy mieszkam w Żołędowie. W Bydgoszczy jestem zameldowany, pracuję, spędzam większość czasu i płacę podatki. To moje centrum życiowe – mówi Jakub Mendry, radny SLD Lewica Razem. Zgodnie z wykładnią sądów administracyjnych to za mało. Nie ma znaczenia meldunek. Kodeks wyborczy mówi o stałym zamieszkaniu w...