Krystyna Malinowska - Nie godzę się, by naruszano moją godność. Gorszy sort, niepatrioci, zdrajcy - te obelgi ciągną się bez końca. Ja na takie słowa się nie zgadzam i mówię to otwarcie - Bydgoszczanka pozwała do sądu Jarosława Kaczyńskiego (Fot. Łukasz Antczak / Agencja Gazeta)