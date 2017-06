W czwartek Agnieszka Radwańska przegrała 6:7 (1-7), 1:6 z Lauren Davis (WTA 29) w II rundzie w Eastbourne. Deszcz uniemożliwił rozegranie meczu we wtorek, a w środę przerwał go przy stanie 5:4 dla 23-letniej Amerykanki. Po wznowieniu walki Radwańska zdołała odrobić stratę przełamania i doprowadzić do tie-breaka, ale w nim oraz w kolejnym secie była tłem dla rywalki.