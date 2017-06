1 ZDJĘCIE Antoni Macierewicz w Rzeszowie na zaprzysiężeniu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (MIROSŁAW MACIĄG)

Uczelnia wchodzi w ścisłą współpracę z wojskami obrony terytorialnej, oczkiem w głowie ministra Antoniego Macierewicza. Uczelnia ma pomagać w zdobywaniu kandydatów do tej formacji, udostępni do szkoleń swój ośrodek szybowcowy w Bezmiechowej. - To udzielanie autorytetu uczelni dla wątpliwego przedsięwzięcia - komentuje Tomasz Siemoniak, były minister obrony.