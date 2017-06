bardzospokojny 14 minut temu 0

Każdy ma prawo powiedzieć „chcę azyl”, ale nie każdy ma prawo azyl dostać. W związku z tym na granicach (polskich, unijnych) nie może być takich sytuacji, że każdy może rzucić bezdowodowo hasło azyl, dodać, że nie ma żadnych dokumentów, „bo panie zginęły po drodze” i wtedy w odpowiedzi usłyszy, bez żadnych kontroli, „serdecznie witamy i zapraszamy”. No bo po co wtedy w ogóle na jakichś granicach pokazywać jakieś dokumenty, umawiamy się, że kiedy urzędnik prosi o dokumenty odpowiadamy „azyl” i kontroli nie ma.



Czyli jeśli ktoś mówi azyl to powinien być do wyjaśnienia w ośrodku przygranicznym, bez prawa opuszczania ośrodka a po wyjaśnieniu jest decyzja o azylu albo odmowa i wtedy mówimy do widzenia i spokój. Zgodnie z prawem, humanitarnie i bez chaosu.