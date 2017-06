gabrys pół godziny temu 0

Ja osobiście nie stawiałbym takiego pytania ,bo to jest oczywiste .Miejscem do odprawiania liturgii jest kościół a jedyną chwilą do uszanowania jest ta modlitwa -czyli chwila osobistego kontaktui z bogiem w trakcie modlitwy poza kościołem np .pod krzyżem w trakcie majówki ale tam też jest miejsce wydzielone.ALE kościół jest fałszywy i traci.