Dochody miasta w 2016 roku wyniosły 1 miliard 114 mln złotych, a wydatki to 1 miliard 150 mln złotych. Deficyt wyniósł 36,4 mln złotych. – Tradycyjnie już jak co roku kredytami nowszymi pokrywamy zazwyczaj starsze kredyty, które nie są tak korzystne – mówiła Barbara Nowak, skarbnik miasta.

W porównaniu z ubiegłymi latami rosną zarówno dochody, jak i wydatki miasta. – Jest on widoczny, nawet jeżeli odliczymy środki związane z programem 500+ – zaznaczyła skarbnik miasta.

Zadłużenie na koniec 2016 roku to ok. 704,5 mln (kredyty to 615 mln, pożyczki 7 mln i obligacje – 82 mln). Skarbnik tłumaczyła, że w...